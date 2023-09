Empoli-Inter, gol meraviglioso di Dimarco: mancino al volo nel sette (VIDEO)

di Giorgio Billone 58

E’ un gol semplicemente meraviglioso quello di Federico Dimarco in Empoli-Inter. L’esterno nerazzurro sblocca la partita del Castellani con una rete splendida: conclusione da fuori di prima e al volo, parte l’esterno mancino che finisce nel sette, proprio all’angolino dove Berisha non può arrivare. Un gol di rara fattura ma anche molto importante perché apre le marcature al Castellani, in alto ecco il video.