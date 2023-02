Empoli, Corsi: “Diamo importanza ai giovani, bisogna costruire pensando al futuro”

“Alla base delle buone prestazioni dell’Empoli c’è la passione, ma anche una filosofia di fare calcio a cui si allineano tutti gli allenatori: dare importanza ai giovani”. Queste le parole, ai microfoni di Retesport, del presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi. “Seguo molto il settore giovanile, mi accorgo che lì ci sono situazioni da sistemare periodicamente, ma è una mia idea. Penso all’Empoli di oggi ma anche all’Empoli di domani. Ma è un modo di fare calcio difficile da applicare in tutte le piazze. I nostri tifosi sanno che quando un giocatore viene richiesto dalle big devono partire. Ora abbiamo ceduto Bajrami che c’ha dato tanto, forse in ritardo di un anno, quando restano troppo in genere fanno peggio. Gino Pozzo mi ha sempre detto che i giocatori devono stare 2 o 3 anni al massimo e bisogna rinnovare”.