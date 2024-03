Empoli-Bologna 0-1, Nicola: “A volte ci manca un po’ di mestiere, dispiace aver perso così”

“Il Bologna è una squadra molto forte, era importante valutare la prova dell’Empoli. Nella ripresa abbiamo fatto una pressione diversa, non siamo in grado di farlo sempre, dispiace solo come abbiamo preso gol. Alle volte ci manca un po’ di mestiere. In queste due partite, Milan e Bologna, ai ragazzi diventa difficile dire qualcosa”. Queste le parole di Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, dopo l’amara sconfitta casalinga contro il Bologna: “Per chi lotta, come la nostra squadra, diventa importante essere lucidi fino alla fine, capire in certi momenti in cui la partita è quasi finita ed andrebbe gestirla in maniera diversa. Dispiace perché i ragazzi stanno facendo di tutto per prendere punti. Sono tre partite, infatti, che ci manca qualcosa nell’ultima scelta, ma dobbiamo dare atto alla qualità dei nostri ragazzi. E’ difficile mantenere sempre la lucidità soprattutto quando si lotta per questi tipi di obiettivi fino alla fine”.

E ancora: “Dispiace aver perso così, speravamo in almeno un punto. Ora ripartiamo. Sono fiducioso perché in queste mie nove partite in cui ho allenato l’Empoli ci manca solo il punto perso con il Cagliari. Chi lotta per salvarsi deve raccogliere sempre qualcosa, dovunque, in ogni partita. Stasera potevamo riprenderci quel punto che ci mancava, ora pensiamo alla prossima”.