Challenger Phoenix 2024, prosecuzione Berrettini-Cazaux slitta per pioggia: tutti gli aggiornamenti

La prosecuzione del match tra Matteo Berrettini e Arthur Cazaux, in programma nel secondo turno del torneo Challenger di Phoenix 2024, originariamente intorno alle 21.30/22 italiane, essendo il secondo match a partire dalle 20, slitta a causa della pioggia: ecco di seguito tutti gli aggiornamenti. Purtroppo c’è un temporale in corso e lo scontro tra Kudla e Van Assche non si sta disputando per il momento e l’inizio è rinviato a causa del maltempo. Pertanto, per vedere l’azzurro in azione (riparte dal primo set perso contro il francese per 6-3) bisognerà attendere più del previsto e di questo passo il rischio è di dover fare le ore piccole, ammesso che il diluvio dia tregua. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO 20.40 – Ancora non può iniziare la sfida tra Kudla e Van Assche. Piove.

AGGIORNAMENTO 20.55 – Il match tra Kudla e Van Assche non inizierà prima delle ore 22 italiane, dunque Berrettini slitta verosimilmente quantomeno intorno a mezzanotte.