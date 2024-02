Dybala unico in Serie A: coinvolto in 15 gol in 8 stagioni su 10. Solo Messi ha fatto meglio tra gli argentini

Paulo Dybala si conferma protagonista importante di un capitolo di Serie A. Oltre ad aver vinto cinque campionati con la maglia della Juventus, il fuoriclasse argentino ha raggiunto la doppia cifra di reti in otto stagioni di Serie A su undici, tra Palermo, bianconeri e Roma. L’ultima tripletta messa a segno in Roma-Torino gli ha permesso di toccare quota 11 gol nel massimo campionato italiano in questa stagione. Dybala è il giocatore che ha preso parte più volte (tra reti e assist) ad almeno 15 marcature in Serie A nelle ultime 10 stagioni (otto volte dal 2014/15, anche Ciro Immobile quest’anno può riuscirci). Tra gli argentini nei cinque grandi campionati europei solo un calciatore ha fatto meglio della Joya: Lionel Messi, che si è spinto fino a nove stagioni (su nove, visto che quest’anno gioca in MLS) con un mix gol+assist pari almeno a 15 (anche se la Pulce si è spinta molto più lontana, toccando anche la quota monstre di 43 gol e 21 assist nel 2014-15 in Liga). Dietro di lui nelle ultime 10 annate, tra i connazionali, c’è Dybala, aspettando Lautaro che da cinque stagioni sta toccando numeri strepitosi. Sono 121 le reti segnate da Dybala in Serie A. Tra i giocatori in attività solo Ciro Immobile (200) e Domenico Berardi (122) hanno fatto meglio. Il Toro dell’Inter, con i suoi 26 anni, si avvicina: è già a 101. L’Argentina in Serie A è sempre di casa.