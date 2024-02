Bayern Monaco, presentato il nuovo ds Eberl: “Non sono il salvatore della patria, ma voglio aiutare il club”

“Non sono il salvatore della patria, ma ho una gran voglia di aiutare il Bayern e cercherò di farlo grazie al lavoro che faranno con me persone di grande esperienza. Trovare nuovi giocatori è un lavoro che faccio da molto tempo con grande soddisfazione, qui i compiti saranno molti di più, ma per me è un piacere lavorare per il successo del Bayern. Sono stato qui come giocatore per 15 anni. Ho visto il club crescere ed è sempre stato il club del mio cuore. Sono felice di questo incarico che comporta una grande responsabilità, ma anche tanto entusiasmo”. Esordisce così, in conferenza stampa, il nuovo direttore sportivo del club bavarese, Max Eberl. “L’obiettivo nei prossimi tre mesi è ottenere il massimo da questa stagione in Bundesliga dove ci sono ancora tante partite, siamo in corsa in Champions League, poi penseremo al futuro a costruire una squadra insieme al mio collega Christoph Freund. Io sono qui per collezionare titoli”, dice Eberl, che inizierà ufficialmente a lavorare nella società dal 1 marzo.

Il nuovo ds non può non affrontare il tema del nuovo allenatore, dopo l’addio già annunciato di Tuchel: “Sappiamo benissimo che dobbiamo trovare l’allenatore giusto e sono sicuro che lo faremo. E lo stesso vale per i rinforzi”, sostiene. Tra i nomi c’è anche quello di Xabi Alonso, che in sella al Bayer Leverkusen quest’anno potrebbe interrompere la striscia di titoli del Bayern. “Tre anni fa, quando allenava la Real Sociedad B, cercai di portarlo al Borussia Monchengladbach. Mi ringraziò, ma rifiutò dicendo che aveva bisogno di fare esperienza. Al di là di tutto stiamo analizzando, ci sono allenatori sotto contratto con altri club e altri liberi, vedremo, ma ovviamente il futuro tecnico è la priorità perchè mpoi, trovato l’allenatore giusto, penseremo ai giocatori a lui più congeniali”, ha concluso Eberl.