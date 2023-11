Diverbio tra un giornalista e Rudi Garcia: “Arresi a -7 dall’Inter?”, “Domanda offensiva”

Breve discussione tra il tecnico del Napoli, Rudi Garcia e un giornalista in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana. “Sette punti dall’Inter significa essersi già arresi?”, la domanda del cronista. Rudi Garcia è apparso visibilmente infastidito: “Mi aspettavo una domanda cattiva da parte sua, da un po’ di tempo. Devo essere preparato, è una domanda offensiva“. L’aggettivo ‘offensiva’ non è proprio piaciuto al giornalista che ha risposto: “Questa è una domanda offensiva? Le chiedo dei sette punti dall’Inter e lei la legge come offensiva”. Solo un fraintendimento. Rudi Garcia, esprimendosi in francese, chiarisce subito di aver usato un’espressione sbagliata. ‘Negativa’ il termine più esatto, come precisato dal tecnico che poi ha risposto: “Siamo ad un quarto del campionato. Vogliamo riprendere le squadre che ci sono davanti”.