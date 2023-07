Diritti tv Serie A, Casini: “Presidenti parlano di cifre basse? Non le comunico, non è il caso”

“Cifre offerte dei diritti tv? Non dico nulla, non è il caso di comunicarle visto che siamo nel pieno delle trattative Qualche presidente parla di cifre basse? Non comunico le cifre. Le buste sono state aperte ma non è stato comunicato l’importo nell’assemblea perché è stato deciso di continuare le trattative”. Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, in merito al prolungamento delle trattative private coi broadcaster per le offerte sui diritti tv dal 2024: “Il clima in assemblea è buono e positivo”, ha assicurato.