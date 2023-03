Dionisi: “Sarri è il migliore. Mi piace anche Allegri”

“Sarebbe facile dire Spalletti, per me però Sarri è il migliore. Fa giocare bene le sue squadre, è il meno televisivo di tutti, abbiamo avuto un percorso simile. Mi ci rivedo un po’. Allegri mi piace, ho sempre parlato bene di lui, gestisce benissimo un club che punta sempre al massimo”. Lo ha detto l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, a Sportitalia parlando dei colleghi: “Poi se mi chiedi se la sua squadra possa giocare meglio ti dico che è possibile. Ma non credo che possa ottenere risultati migliori di quelli che che sta già ottenendo. Per questo ritengo sia bravissimo”.