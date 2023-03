Formazioni ufficiali Turchia-Croazia, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Turchia e Croazia, sfida valida come seconda giornata del Gruppo F delle qualificazioni agli Europei del 2024. Perisic e compagni dopo il pareggio contro il Galles vogliono ottenere il primo successo in questo cammino di qualificazioni europee, ma di certo questa sera a Bursa il clima sarà infuocato. La Turchia ha vinto di misura all’esordio in Armenia e proverà a ripetersi contro i più quotati avversari balcanici. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di martedì 28 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI TURCHIA-CROAZIA

TURCHIA: in attesa

CROAZIA: in attesa