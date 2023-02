Diffidati Verona-Salernitana, i granata a rischio squalifica in vista della Lazio

La Salernitana, dopo la pesante sconfitta con la Juventus, torna in campo per affrontare il Verona nel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Non ottime notizie per i ragazzi di Davide Nicola che, in vista della prossima sfida contro la Lazio, dovranno fare molta attenzione ai cartellini gialli poiché nella lista dei diffidati figurano due calciatori: Domagoj Bradarić e Tonny Vilhena.