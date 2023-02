Calcio femminile, Italia all’Arnold Clark Cup con sguardo al Mondiale. Bertolini: “Vogliamo essere pronte”

Milena Bertolini, ct della nazionale italiana di calcio femminile, ha parlato in conferenza a Coverciano presentando l’Arnold Clark Cup 2023. Le Azzurre infatti prenderanno parte nei prossimi giorni al prestigioso torneo a inviti, dove sfideranno Inghilterra, Belgio e Corea del Sud. Un appuntamento importante in vista della Coppa del Mondo, che si terrà in Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto prossimi. “Questo raduno è importante per il nostro processo di integrazione, vogliamo arrivare pronte al Mondiale – spiega la ct – C’è grande entusiasmo per andare a giocare una manifestazione bellissima, abbiamo voluto sfidare squadre più forti di noi per fare esperienza con tutte le nostre giocatrici. Porteremo diverse ragazze per capire chi potrà fare parte del nostro gruppo al Mondiale.”

Bertolini ha parole al miele anche per il campionato italiano, la cui formula innovativa incontra il gusto dell’allenatrice della nazionale azzurra. “Ci sono tante partite combattute, le ragazze stanno facendo esperienza a livello alto e questo è importante e permette loro di alzare l’autostima – prosegue – Sicuramente la Roma sta facendo bene, ma anche la Juventus si sta confermando così come la Fiorentina. Mi aspetto una seconda parte di campionato davvero entusiasmante.” A livello individuale, qualche parole per Cristiana Girelli: “Non sono stupita che sia arrivata a 100 gol con la maglia della Juventus, ha qualità prima di tutto straordinarie a livello umano. Spero possa portare grande energia anche in questo raduno, tra l’altro le manca una presenza per arrivare a quota 100 partite con la nazionale e spero possa tagliare questo traguardo nei prossimi giorni.”