Diffidati Verona-Milan: i rossoneri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

Alle 15:00 di oggi, domenica 17 marzo il Milan farà visita all’Hellas Verona al Bentegodi in occasione della ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Stefano Pioli vuole difendere il secondo posto e cercherà tre punti in trasferta per dare continuità agli ultimi risultati. La qualificazione ai quarti di finale di Europa League con l’ottima prova dell’Eden Arena ha restituito il sorriso al Milan, che nel prossimo turno dovrà vedersela contro la Roma. Un derby italiano in competizioni Uefa per la seconda volta consecutiva per i rossoneri, che puntano a blindare la qualificazione in Champions League. L’Inter è lontana, ma le rivali per il quarto posto sono distanti.

Una buona notizia per il Milan, che nel prossimo turno dovrà vedersela contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, un’altra italiana ancora in corsa nelle coppe europee (è ai quarti di Conference). L’allenatore in vista della sfida da ex contro i viola deve anche gestire la situazione diffidati, che vede lo stesso tecnico nell’elenco dei tesserati a rischio squalifica. Sono tre invece i calciatori in diffida: Theo Hernandez, Loftus-Cheek e Musah. Due invece i diffidati per l’Hellas, che nel prossimo turno dovrà vedersela contro il Cagliari nello scontro diretto per la salvezza: Magnani e soprattutto Folorunsho sono i due giocatori che dovranno fare molta attenzione ai cartellini gialli.

DIFFIDATI VERONA: Magnani, Folorunsho

DIFFIDATI MILAN: Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Musah, Pioli