Diffidati Verona-Lazio: i biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’Inter

La Lazio fa visita all’Hellas Verona con l’obiettivo di guadagnare tre punti e autostima. Le vittorie su Celtic, Cagliari e Genoa hanno restituito l’entusiasmo, ma adesso Maurizio Sarri vuole continuità per presentarsi nel migliore dei modi al big match contro l’Inter in programma nella sedicesima giornata di Serie A. Occhi puntati anche sull’elenco dei diffidati in vista della partita con i nerazzurri. Sono due i giocatori a rischio squalifica per la Lazio: Mattia Zaccagni e Ciro Immobile. Entrambi dovrebbero giocare dal 1′ e l’attenzione è massima. Due diffidati anche per l’Hellas che nel prossimo turno dovrà vedersela contro la Fiorentina: Magnani e Duda.

DIFFIDATI VERONA: Magnani, Duda

DIFFIDATI LAZIO: Zaccagni, Immobile