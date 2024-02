Diffidati Udinese-Monza: i bianconeri a rischio squalifica in vista della Juventus

Tutto pronto per Udinese-Monza, match della ventitreesima giornata di Serie A, in programma alle 15:00 di sabato 3 febbraio nella cornice del Bluenergy Stadium. Uno snodo cruciale per la stagione delle due squadre, che hanno voglia di definire con più chiarezza le rispettive ambizioni. La sfida contro i biancorossi per i friulani precede quella alla Juventus. Al momento sono tre i diffidati in casa bianconera: Perez, Pereyra e Thauvin. Un diffidato solamente per il Monza e si tratta di Gagliardini. Nel prossimo turno la squadra di Palladino affronterà l’Hellas Verona.

DIFFIDATI UDINESE: Perez, Pereyra e Thauvin

DIFFIDATI MONZA: Gagliardini