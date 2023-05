Diffidati Spezia-Milan: i rossoneri a rischio squalifica in vista della Sampdoria

Il Milan fa visita allo Spezia in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Il Milan è imbattutto in tutte le ultime 17 trasferte di Serie A contro squadre che occupavano le ultime tre posizioni in classifica. E questa sfida precede un’altra contro una delle squadre che occupano i bassifondi: la Sampdoria. Sono quattro i diffidati rossoneri a rischio squalifica: Kalulu, Kjaer, Pobega e Rebic. Tre diffidati invece per lo Spezia che nel prossimo turno dovrà vedersela contro il Lecce nello scontro diretto salvezza: Holm, Amian, Gyasi.

Diffidati Spezia: Holm, Amian, Gyasi

Diffidati Milan: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic