Diffidati Sassuolo-Cremonese: neroverdi a rischio squalifica in vista della Roma

I diffidati di Sassuolo-Cremonese, ecco chi sono i neroverdi a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro la Roma. Gli emiliani affronteranno i lombardi in una partita di fondamentale importanza per non farsi risucchiare in zona retrocessione. Dionisi dovrà anche gestire una situazione non facilissima con i cartellini. Se infatti Berardi è squalificato per questa partita, due sono i diffidati che salterebbero la gara con la Roma in caso di un cartellino giallo: Ruan e Thorstvedt.