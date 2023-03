Sassuolo-Cremonese stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Alle 18:30 di lunedì 6 marzo Sassuolo e Cremonese scenderanno in campo in occasione del posticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo una serie di otto incontri consecutivi senza successi (2N, 6P), il Sassuolo ha vinto tre delle ultime cinque gare di Serie A e al Mapei Stadium cerca altre conferme sul piano del gioco e del risultato. Non ci sarà Berardi per squalifica, ma Dionisi non vuole alibi e cerca solo i tre punti. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn.