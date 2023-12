Diffidati Roma-Napoli: i giallorossi a rischio squalifica in vista della Juventus

La Roma ospita il Napoli in occasione della diciassettesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa entra nel vivo nel ciclo infernale di partite a sfondo natalizio che vedrà gli uomini di Mourinho affrontare nel prossimo turno la Juventus di Allegri. L’infermeria è piena con Paulo Dybala a forte rischio per il match contro i bianconeri. Un solo diffidato invece nella rosa romanista e si tratta di Gianluca Mancini. Con la difesa priva di Smalling e con Kumbulla al rientro dopo lunghi mesi di stop, Mourinho non può permettersi altre defezioni. Un problema in più in vista di un big match determinante. Un solo diffidato anche in casa Napoli (che nel prossimo turno se la vedrà col Monza): si tratta di Cajuste.

DIFFIDATI ROMA: Mancini

DIFFIDATI NAPOLI: Cajuste