Inter-Lecce, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Inter-Lecce, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. I nerazzurri, orfani di Lautaro e reduci dal clamoroso knock-out in Coppa Italia sfidano comunque da capolista e da favoritissima una formazione in forma e con una buona striscia di risultati positivi come quella salentina: chi la spunterà al Meazza? Appuntamento alle ore 18 di sabato 23 dicembre.

Inter-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.