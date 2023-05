Diffidati Roma-Inter, giallorossi a rischio squalifica in vista del Bologna

I diffidati di Roma-Inter, i giallorossi a rischio squalifica in vista del Bologna: sono due i calciatori di Mourinho che in caso di cartellino giallo verranno fermati dal giudice sportivo e non potranno giocare al Dall’Ara nel successivo turno di campionato, si tratta nel dettaglio di due pedine fondamentali per i capitolini, vale a dire Paulo Dybala e Roger Ibanez, che dunque dovranno stare molto attenti all’ammonizione.