Diffidati Roma-Inter, nerazzurri a rischio squalifica in vista del Sassuolo

I diffidati di Roma-Inter, i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Sassuolo: sono tre i calciatori di Inzaghi che in caso di cartellino giallo saranno squalificati dal giudice sportivo per la successiva partita contro i neroverdi, avversaria in forma e dunque da prendere con le molle. Si tratta, nel dettaglio, di Francesco Acerbi, Denzel Dumfries ed Henrikh Mkhitaryan, pedine chiave dello scacchiere del club in corsa per la zona Champions, che dunque dovranno stare attenti a non rimediare un’ammonizione all’Olimpico.