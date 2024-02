Diffidati Napoli-Genoa: i partenopei a rischio squalifica in vista del Cagliari

Alle 15:00 di sabato 17 febbraio il Napoli ospiterà il Genoa al ‘Maradona’. Obbligo di tre punti per gli uomini di Walter Mazzarri, che non possono permettersi di perdere altri punti nella corsa alla zona Champions. L’allenatore deve anche monitorare la situazione diffidati in vista della trasferta di Cagliari. Al momento sono tre i calciatori partenopei a rischio squalifica: i terzini Di Lorenzo e Mazzocchi oltre all’attaccante Ngonge. Due diffidati per il Genoa: Sabelli e Retegui. Nel prossimo turno i rossoblù dovranno vedersela contro l’Udinese al Ferraris.

DIFFIDATI NAPOLI: Di Lorenzo, Mazzocchi

DIFFIDATI GENOA: Sabelli, Retegui