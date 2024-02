Diffidati Monza-Verona, gialloblù a rischio squalifica in vista della Juventus

Ci sono due diffidati tra le fila del Verona prima di giocare contro il Monza: ecco chi sono i giocatori a rischio squalifica dell’Hellas in vista del successivo impegno contro la Juventus. Per Baroni ci sono due difensori a rischio, in caso di cartellino giallo rimediato allo U-Power Stadium arriverà un turno di stop e non giocheranno contro i bianconeri nel weekend seguente Dawidowicz e Magnani.