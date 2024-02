Brindisi-Latina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Latina, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano sul fondo della classifica e hanno assolutamente bisogno di portare a casa una vittoria davanti ai loro tifosi per sperare nella salvezza. I nerazzurri, dal loro canto, vogliono fare un importante colpo in trasferta per rilanciare le loro ambizioni in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 febbraio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

