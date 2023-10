Diffidati Milan-Juventus, bianconeri a rischio squalifica in vista del Verona

I diffidati di Milan-Juventus, ecco chi sono i bianconeri a rischio squalifica in vista del Verona. Per il big match del Meazza, c’è un giocatore che risulta nell’elenco dei diffidati, avendo già subito quattro cartellini gialli nelle prime otto giornate. Si tratta di Adrien Rabiot, che in caso di cartellino giallo non potrà giocare contro gli scaligeri nel weekend successivo, visto che verrà fermato dal giudice sportivo in tal caso.