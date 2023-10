Reggiana-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Venezia, match del Mapei Stadium valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo un avvio di stagione un po’ altalenante, hanno bisogno di trovare delle certezze sotto la guida di Alessandro Nesta. Gli arancioneroverdi, invece, arrivano dal grande successo sul Parma ed hanno intenzione di proseguire su questa strada. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 ottobre alle ore 18:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA