Diffidati Milan-Atalanta, i rossoneri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

Il Milan, dopo le due vittorie consecutive ottenute in campionato con Torino e Monza, vuole proseguire su questa strada anche contro l’Atalanta nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Per i rossoneri di Stefano Pioli sarà un periodo molto intenso, poiché nel prossimo turno ci sarà la trasferta dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina, prima dell’atteso ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Tottenham. Tra i campioni d’Italia ci sono ben sei calciatori nella lista dei diffidati che, in caso di ammonizione, salterebbero il prossimo appuntamento con i viola: si tratta di Rafael Leao, Olivier Giroud, Rade Krunic, Davide Calabria, Simon Kjaer ed Ante Rebic.