Start list seconda manche slalom Palisades Tahoe 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara della seconda manche dello slalom di Palisades Tahoe 2023, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno 30 gli atleti al via, con Meillard ad avere il primo pettorale e Noel a ripartire dal miglior crono della prima manche (52.19). Tre, invece, sono gli azzurri che prenderanno parte a questa seconda manche: Alex Vinatzer ripartirà dal 17esimo posto (+1.10), Stefano Gross parte dalla 16esima piazza (+1.09) e Tommaso Sale riparte dall’11esimo posto (+0.52). Di seguito la start list completa.

START LIST SLALOM MASCHILE PALISADES TAHOE 2023 (SECONDA MANCHE)