Diffidati Lecce-Milan, rossoneri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

I diffidati di Lecce-Milan: ci sono rossoneri a rischio squalifica in vista della Fiorentina? La risposta, per fortuna di Pioli, è no: nessun giocatore a sua disposizione, anche dovesse essere ammonito durante la partita del Via del Mare, potrà andare incontro a una squalifica, a differenza dei salentini invece che in lista hanno Rafia e Ramadani. Dunque nessun calciatore rossonero rischia la squalifica per il successivo impegno dopo la sosta contro i viola qualora dovesse essere ammonito.