Ascoli-Como oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Como, match del Del Duca valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine marchigiana, dopo la sconfitta subita con il Bari, ha bisogno di rialzare la testa per evitare di perdere altre posizioni in classifica. La squadr ospite, dal suo canto, dopo il pareggio in trasferta con il Pisa, ha intenzione di tornare subito al successo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 novembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

