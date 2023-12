Diffidati Lecce-Inter: ci sono nerazzurri a rischio squalifica in vista del Genoa?

Ostacolo Lecce per l’Inter di Simone Inzaghi che è chiamata a reagire dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna. Nel prossimo turno i nerazzurri dovranno sfidare il Genoa, ma il tecnico (da sempre molto attento al tema cartellini gialli) in questa giornata di campionato non deve gestire la situazione legata ai diffidati. Non ci sono infatti calciatori nerazzurri nell’elenco dei calciatori a rischio squalifica. Tre sono invece i diffidati in casa Lecce che nel prossimo turno dovrà sfidare l’Atalanta: Pongracic, Dorgu e Rafia.

DIFFIDATI LECCE: Pongracic, Dorgu e Rafia

DIFFIDATI INTER: –