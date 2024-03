Diffidati Lazio-Juventus: i bianconeri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

Alle 18:00 di sabato Lazio e Juventus scenderanno in campo all’Olimpico nel match dopo la sosta nazionali. Si tratta di una fase cruciale della stagione delle due formazioni. Sulla panchina biancoceleste subentra Igor Tudor, grande ex di turno. Massimiliano Allegri, oltre a blindare un piazzamento Champions, ha l’obiettivo di tenere il passo del Milan per insidiare il secondo posto in classifica. Questo match precederà altri due impegni durissimi per le due squadre in campionato: il derby con la Roma nel caso della Lazio, il confronto con la Fiorentina nel caso della Juventus. La buona notizia però è che non ci sono diffidati in campo o in panchina. Anzi, uno c’è: Massimiliano Allegri è l’unico tesserato bianconero nell’elenco delle diffide. Un cartellino giallo costerebbe caro al tecnico bianconero, che non vuole saltare l’appuntamento di Firenze, dove tornerà disponibile (dopo il turno di stop) Dusan Vlahovic.

DIFFIDATI JUVENTUS: Allegri