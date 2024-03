Mantova-Atalanta U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Mantova-Atalanta U23, match dello stadio Danilo Martelli valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista del girone A è ormai ad un passo dalla promozione diretta in Serie B e non ha alcuna intenzione di fermarsi quando è a pochi metri da un importante traguardo. La compagine nerazzurra, dal suo canto, è in piena lotta per la conquista del terzo posto in classifica, che sarebbe fondamentale per evitare i primi turni dei playoff. In caso di vittoria i biancorossi potrebbero festeggiare la loro storica promozione in Serie B, dunque, l’unico risultato da conquistare è proprio il successo. I bergamaschi, invece, sono reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque sfide e hanno bisogno di concludere bene la stagione in vista della fase dei playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

