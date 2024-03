Torino, Sanabria: “Vittoria meritata. Europa? Ci crediamo”

L’attaccante del Torino Antonio Sanabria commenta ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta per 1-0 contro il Monza, con il paraguaiano che ha firmato la rete decisiva: “Siamo un gruppo forte, crediamo nell’Europa, anche se la strada è ancora lunga. Sto vivendo un momento importante, lavoro sempre per portare i tre punti alla squadra. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo prestazioni importanti. Oggi è arrivata una vittoria meritata. Juric è fondamentale per noi, così come per me stesso. Mi ha dato tanta fiducia sin dall’inizio e devo ringraziarlo. L’Europa? Ci crediamo, siamo un gruppo forte, che è uscito da tante difficoltà. Dobbiamo continuare così, perché la strada è ancora lunga. Abbiamo chiarito le nostre idee di squadra e gli obiettivi da raggiungere, io darò sempre il meglio di me, sia quando sarò titolare che quando partirò dalla panchina“.