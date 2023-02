Diffidati Lazio-Atalanta, i biancocelesti a rischio squalifica in vista della Salernitana

La Lazio, dopo aver perso dei preziosi punti nelle ultime due partite contro Fiorentina ed Hellas Verona, è pronta a tornare in campo contro l’Atalanta, in uno scontro diretto per la zona Champions League valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La squadra allenata da Maurizio Sarri, in vista della prossima sfida contro la Salernitana, dovranno anche fare attenzione ai cartellini gialli poiché ci sono ben quattro giocatori che figurano nella lista dei diffidati: si tratta di Mattia Zaccagni, Adam Marusic, Nicolò Casale e Danilo Cataldi.