Lecce-Roma, Mourinho: “Non il risultato sperato, ma è un punto importante”

“Due punti persi? No, uno in più. La partita è stata dura e difficile. Non è il risultato che volevamo, ma il campo era orribile e ci sono stati problemi nel gioco di qualità. Abbiamo avuto le possibilità di fare il secondo gol, ma non ho niente da rimproverare ai giocatori”. Lo ha detto l’allenatore della Roma Josè Mourinho dopo il pareggio esterno contro il Lecce per 1-1. “Mi è piaciuto sentire la delusione dei ragazzi nello spogliatoio – spiega lo Special One a Dazn –. Abbiamo un’altra mentalità. Potevamo segnare di più, ma bisogna dare merito agli avversari. Sono aggressivi”. Mourinho taglia corto sulla direzione arbitrale: “È stata una partita difficile per le due squadre e per l’arbitro. Manca un secondo giallo a Strefezza, ma Aureliano ha fatto del suo meglio”. Torna in campo Wijnaldum: “Gli manca intensità e velocità”, conclude Mou.