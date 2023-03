Diffidati Juventus-Sampdoria, i bianconeri a rischio squalifica in vista dell’Inter

La Juventus, dopo la vittoria in Europa League con il Friburgo, torna in campo all’Allianz Stadium per affrontare la Sampdoria nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La compagine guidata da Massimiliano Allegri ha bisogno di rialzare la testa dopo la sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma, in modo tale da restare in scia alle dirette avversarie per la qualificazione in Europa. In vista del derby d’Italia contro l’Inter, in programma la prossima settimana, nella lista diffidati dei bianconeri figurano tre calciatori, ovvero Moise Kean, Adrien Rabiot ed Alex Sandro. L’attaccante è già squalificato per due giornate, dunque, soltanto il francese ed il brasiliano in caso di ammonizione salterebbero la gara contro i nerazzurri.