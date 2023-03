WTA 1000 Indian Wells 2023: Sakkari rimonta e batte Kalinina, avanza Pliskova

È ancora in corsa Maria Sakkari, finalista della passata edizione, nel WTA 1000 di Indian Wells: la numero 7 del seeding e del mondo, in svantaggio di un set e un break sia nel secondo, sia nel terzo set, ha messo in mostra tutte le sue qualità di lottatrice per sconfiggere Anhelina Kalinina 3-6 6-2 6-4 e per accedere al quarto turno nella prestigiosa manifestazione californiana, quella che nel 2022 è stata ad un solo passo dal conquistare. E così la greca non si è arresa ad un destino avverso e ha sempre continuato a combattere, nonostante l’inizio shock e nonostante un terzo set in cui la tennista ucraina ha tenuto botta fino alla fine, con il break decisivo che è giunto solo nel decimo e ultimo gioco.

Sakkari, negli ottavi di finale, affronterà Karolina Pliskova, contro cui ha recentemente perso nel WTA 1000 di Dubai (2-3 i precedenti totali): l’ex numero 1 del mondo si è imposta su Veronika Kudermetova per 6-1 7-5, dominando il primo parziale e recuperando da 3-5 nel secondo. Pliskova conferma, così, di essere in un ottimo stato di forma: 8 i successi nelle ultime 9 partite da lei disputate, con l’unica sconfitta che è giunta a Doha per mano di Ekaterina Alexandrova. Vittoria, infine, anche per Rebecca Peterson: la svedese, reduce dalle qualificazioni e finalista nel WTA 250 di Merida, ha sconfitto Jil Teichmann con il punteggio di 3-6 6-3 6-1.