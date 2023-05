Diffidati Juventus-Milan, i rossoneri a rischio squalifica in vista del Verona

Il Milan, dopo aver ritrovato il successo con la Sampdoria, torna in campo per affrontare la Juventus nel match dell’Allianz Stadium valevole per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Uno scontro diretto per la zona Champions League, che diventa determinante per entrambe: agli uomini di Stefano Pioli basterebbe un successo per essere certi della qualificazione. In vista dell’ultima partita dell’anno contro l’Hellas Verona, i rossoneri dovranno fare attenzione ai cartellini gialli poiché nella lista dei diffidati figurano ben quattro giocatori: si tratta di Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Tommaso Pobega ed Ante Rebic che, in caso di ammonizione, salterebbero la sfida con i gialloblù.