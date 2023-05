Diffidati Juventus-Milan, i bianconeri a rischio squalifica in vista dell’Udinese

La Juventus, reduce dalla nuova penalizzazione e dalla pesante sconfitta di Empoli, ha bisogno di reagire contro il Milan nel match dell’Allianz Stadium valevole per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Per la squadra di Massimiliano è davvero complicato raggiungere la Champions League sul campo, ma con un successo manterrebbe vive le speranze. In vista dell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese, i bianconeri dovranno stare attenti alle ammonizioni perché nella lista dei diffidati c’è una pedina fondamentale come Adrien Rabiot che, in caso di cartellino giallo, salterebbe il prossimo appuntamento.