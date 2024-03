Diffidati Juventus-Genoa: i bianconeri a rischio squalifica in vista della Lazio

La Juventus ospita il Genoa nel lunch match (ore 12:30) della ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra bianconera scende in campo con l’obiettivo dei tre punti per blindare la zona Champions (che Massimiliano Allegri ha definito nuovamente obiettivo stagionale) e tentare un momentaneo sorpasso sul Milan in seconda posizione. Il tecnico chiede risposte incoraggianti alla sua squadra, in vista di un rush finale che la Juventus non vuole sbagliare. Nel prossimo turno la Vecchia Signora dovrà vedersela contro la Lazio (che a giorni dovrebbe ufficializzare Igor Tudor) all’Olimpico. Un impegno difficile per i bianconeri, che sperano di arrivare a Roma con l’infermeria vuota e zero squalificati.

La nota positiva in tal senso è la situazione legata ai diffidati. La Juventus ha zero calciatori in diffida. Anzi, un tesserato nell’elenco c’è, ma non è un calciatore: Massimiliano Allegri è l’unico diffidato della squadra. Discorso diverso invece per il Genoa, che ha due titolarissimi in diffida: Kevin Strootman e Mateo Retegui. Nel prossimo turno la formazione di Alberto Gilardino ospiterà il Frosinone al Ferraris. Come Allegri, anche Gila spera di farlo senza assenze forzate.

DIFFIDATI JUVENTUS: Allegri

DIFFIDATI GENOA: Strootman, Retegui