Diffidati Atalanta-Fiorentina: i giocatori a rischio squalifica in vista di Napoli e Milan

Alle 18:00 di oggi, domenica 17 marzo Atalanta e Fiorentina scenderanno in campo in occasione della partita della ventinovesima giornata di Serie A. Un appuntamento imperdibile, tra due squadre d’alta classifica e che in settimana hanno guadagnato la qualificazione ai quarti di finale europei: l’Atalanta ha eliminato lo Sporting e ha superato il turno di Europa League. La Fiorentina ha battuto il Maccabi Haifa nel doppio confronto e ha potuto prendere nuovamente parte al sorteggio di Nyon in Conference League. La testa però ora è tutta sul campionato. Si tratta di un momento delicato per la Fiorentina che nell’ultimo turno ha visto scivolare via nel recupero la vittoria contro la Roma.

Nel prossimo turno, dopo l’Atalanta, Vincenzo Italiano sfiderà il Milan di Stefano Pioli. Cruciale è quindi la situazione legata ai diffidati. Bonaventura tornerà dal turno di stop, ma il tecnico dovrà prestare attenzione alla situazione di Nikola Milenkovic, unico calciatore viola nell’elenco delle diffide. Un tema in più da gestire per il tecnico della Fiorentina in un momento cruciale della stagione di Serie A, con la corsa per un posto in Champions sempre più nel vivo. Ma il discorso dei diffidati è d’attualità anche per i padroni di casa, che nella trentesima giornata dovrà vedersela contro il Napoli al ‘Maradona’. Hateboer, De Roon, Zappacosta e Lookman sono i calciatori in diffida per l’Atalanta.

DIFFIDATI ATALANTA: Hateboer, De Roon, Zappacosta, Lookman

DIFFIDATI FIORENTINA: Milenkovic