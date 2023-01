Sport in tv oggi, domenica 22 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di domenica 22 gennaio 2023. Tantissimi gli appuntamenti da non perdere, con gli italiani protagonisti in numerose discipline. Torna ovviamente in campo la Serie A e tutti i principali campionati di calcio europei, discorso analogo per la Superlega di volley e la A1 di basket. Attenzione però agli sport invernali, con le gare di Kitzbuhel e Cortina che promettono spettacolo nello sci alpino e le staffette che chiudono il programma del biathlon ad Anterselva. Il tutto senza dimenticare gli Australian Open di tennis e anche il golf, con Francesco Molinari e Guido Migliozzi in altissima classifica nel torneo di Abu Dhabi.