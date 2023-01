Diffidati Inter-Verona, nerazzurri a rischio squalifica in vista della Supercoppa con il Milan

I diffidati di Inter-Verona, ci sono nerazzurri a rischio squalifica in vista della Supercoppa Italiana con il Milan? La risposta, per fortuna di Simone Inzaghi, è no: nessun giocatore è a rischio squalifica per il derby della Madonnina che si giocherà mercoledì prossimo e le cui squalifiche e diffide vengono considerate come fosse un turno di campionato. Ma occhio proprio al tecnico nerazzurro, proprio lui è in diffida: qualora dovesse essere ammonito contro l’Hellas, non sarà in panchina nella Supercoppa.