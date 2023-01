Cremonese, ufficiale l’esonero di Alvini: il comunicato

“U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi”. Così la Cremonese ha annunciato l’esonero di Alvini, arrivata dopo la sconfitta per 2-3 in casa contro il Monza. I grigiorossi sono ultimi in classifica a quota 7 punti, e sono l’unica squadra a non avere ancora vinto una partita.