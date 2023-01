Diffidati Inter-Atalanta: gli uomini di Inzaghi a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale di Coppa Italia

Inter contro Atalanta ai quarti di finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 31 gennaio con le ultime ore frenetiche di mercato che si sono prese la scena sul mercato. Ora però si pensa al campo e Inzaghi e Gasperini non vogliono sbagliare in vista della semifinale. Per il penultimo passo, è da valutare anche la situazione dei diffidati. In casa interista però c’è un solo diffidato: si tratta di Federico Dimarco, jolly prezioso e uomo squadra dello spogliatoio. Un giallo potrebbe essere pesante, prima però c’è una semifinale da conquistare.