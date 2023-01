Inter-Atalanta oggi in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Coppa Italia 2022/2023

L’Inter di Simone Inzaghi ospita l’Atalanta di Gasperini a San Siro nei quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro il Parma nel turno precedente, e in campionato hanno vinto contro la Cremonese nell’ultima giornata. I bergamaschi, invece, hanno battuto nettamente lo Spezia agli ottavi, e in campionato sono reduci dalla vittoria contro la Sampdoria. Appuntamento questa sera, martedì 31 gennaio, alle ore 21. La partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5, mentre alo streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity.