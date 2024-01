Diffidati Fiorentina-Inter: i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Juventus

L’Inter fa visita alla Fiorentina con l’obiettivo di rispondere alla Juventus. La corsa Scudetto dei nerazzurri fa tappa a Firenze, al Franchi, dove gli uomini di Simone Inzaghi inseguono una vittoria senza due titolarissimi: Barella e Calhanoglu. Un problema in più per Inzaghi, che però non deve gestire diffidati in vista del prossimo big match contro la Juventus. Anzi, un diffidato c’è ed è lui stesso. Al momento Simone Inzaghi è l’unico interista in diffida e con un giallo sarebbe costretto a vivere la sfida Scudetto con i bianconeri dalla tribuna. Sono tre invece i diffidati della Fiorentina, che nel prossimo turno dovrà vedersela contro il Lecce al Via del Mare: Ranieri, Bonaventura e Ikone.

DIFFIDATI FIORENTINA: Ranieri, Bonaventura e Ikone

DIFFIDATI INTER: Simone Inzaghi