Fiorentina-Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Inter, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Franchi snodo cruciale per questo campionato: i nerazzurri si ritrovano davanti una rivale insidiosa e non possono prescindere dai tre punti in ottica scontro diretto con la Juve, ma i viola vogliono restare in piena corsa per la Champions. Chi trionferà? Si parte alle ore 20.45 di domenica 28 gennaio.

Fiorentina-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo.